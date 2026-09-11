Emma Bonino, ícone do feminismo italiano, morre aos 78 anos

A histórica ativista italiana Emma Bonino, uma das figuras políticas mais populares e respeitadas do país, morreu aos 78 anos de idade, anunciou seu partido nesta sexta-feira (11/9).

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Veterana das lutas pelo direito ao divórcio e ao aborto, Bonino foi integrante do Partido Radical italiano e recebeu o reconhecimento em todo o espectro político.

"Hoje perdemos não apenas nossa líder, mas também uma das figuras mais lúcidas, corajosas e livres da história política do nosso país", afirmou o pequeno partido Mais Europa, fundado por ela.

Emma Bonino foi comissária europeia e ministra das Relações Exteriores da Itália, mas era conhecida sobretudo por sua militância feminista e por seu compromisso com as causas humanitárias.

A primeira-ministra da Itália, a ultradireitista Giorgia Meloni, prestou homenagem e afirmou que, embora suas "trajetórias e visões fossem diferentes", isso nunca a impediu de reconhecer "sua importância e papel na vida pública da nossa nação".

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