Preço do diesel supera US$ 6 por galão pela primeira vez nos Estados Unidos

O preço do diesel nos Estados Unidos ultrapassou nesta sexta-feira (11) pela primeira vez a barreira de 6 dólares por galão, impulsionado pela guerra no Oriente Médio, pelo aumento das cotações do petróleo e pelos ataques ucranianos contra refinarias russas.

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O galão (3,78 litros) era vendido em média a 6,06 dólares (30,90 reais), segundo dados da Associação Americana de Automóveis (AAA).

O aumento dos preços dos combustíveis é especialmente impopular nos Estados Unidos e pode influenciar as eleições legislativas de meio de mandato previstas para o início de novembro.

O presidente Donald Trump acusou o Irã de tentar "desesperadamente influenciar as eleições" ao impulsionar a alta do petróleo.

"As refinarias do Oriente Médio operam com capacidade reduzida devido ao conflito, que limita de forma significativa as exportações dos países do Golfo. E algumas instalações petrolíferas foram danificadas", explicou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Ela também apontou os "problemas de exportação na Rússia", um dos principais produtores mundiais de hidrocarbonetos.

Diante dos ataques da Ucrânia contra suas infraestruturas petrolíferas, Moscou prorrogou a moratória sobre as exportações de diesel decretada no fim de julho.

A Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) advertiu que a situação no mercado de produtos refinados pode não melhorar nos próximos meses, devido às reservas de diesel situadas em "níveis baixos" e aos preços que continuarão em "níveis elevados".

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