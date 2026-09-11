Rebeldes houthis do Iêmem tomam o controle de ilha com acesso ao Mar Vermelho

Os houthis do Iêmen tomaram nesta sexta-feira (11) uma ilha de grande valor estratégico no Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho a partir do Oceano Índico, afirmou uma autoridade local.

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A fonte confirmou que os rebeldes controlam a área.

Na semana passada, o grupo rebelde pró-Irã, que domina amplas regiões do Iêmen, lançou uma ofensiva para controlar a rota marítima crucial que liga a Ásia e a Europa pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez.

"Os navios que transportavam os combatentes houthis chegaram à ilha de Perim, depois que as forças do governo se retiraram ontem", informou a fonte.

"Os houthis concluíram a tomada da área de Bab el Mandeb e da ilha de Perim, situada no centro do estreito", enfatizou a mesma fonte, que falou com a AFP sob condição de anonimato.

Uma testemunha disse que homens armados "estavam se posicionando ao longo da costa de Bab el-Mandeb", com veículos militares.

Os houthis são um movimento apoiado pelo Irã que controla, há mais de uma década, amplas regiões do oeste do Iêmen. O grupo está em guerra contra o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional, respaldado pela Arábia Saudita.

O Estreito de Bab el Mandeb ganhou ainda mais importância desde o início da guerra no Irã, em fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Teerã utiliza como instrumento de pressão a paralisação na prática do tráfego pelo Estreito de Ormuz, do outro lado da Península Arábica.

Diante dos graves transtornos provocados na rota e para tentar contornar o bloqueio iraniano em Ormuz, a Arábia Saudita optou por aumentar suas exportações de petróleo a partir do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, ao norte de Bab el Mandeb.

Os houthis aceleraram a ofensiva nos últimos dias em torno de Bab el-Mandeb e, na quinta-feira, tomaram a cidade portuária de Moca, 70 km ao norte do estreito. Os preços do petróleo sentiram o impacto e o barril de Brent voltou a ser negociado com uma cotação por volta de 100 dólares.

Antes da guerra no Oriente Médio, Bab el-Mandeb já era uma via crucial para o petróleo, concentrando 12% dos fluxos mundiais em 2023, segundo a Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA).

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