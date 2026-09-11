Ataques ucranianos deixam dois mortos na Rússia, que derrubou 777 drones

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que ataques aéreos ucranianos contra o país deixaram dois mortos, mas informou que derrubou 777 drones em 15 regiões e na Crimeia anexada.

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"Durante a noite passada (...) os sistemas de defesa antiaérea interceptaram e destruíram 777 drones aéreos ucranianos", informou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

Na região de Tula, a quase 200 km ao sul de Moscou, "infelizmente, duas pessoas morreram" em ataques com drones, escreveu no Telegram o governador regional, Dmitri Miliaev. Três pessoas ficaram feridas.

Na região de Volgogrado (sul), duas pessoas foram hospitalizadas após um ataque com mísseis ucranianos contra um prédio residencial, indicou o governador regional, Andrei Bocharov, em um comunicado.

Rússia e Ucrânia efetuam ataques de longo alcance há vários meses, direcionados com cada vez mais frequência contra alvos civis, como fábricas, refinarias, depósitos, infraestruturas portuárias e navios.

Os ataques provocam um número crescente de vítimas civis.

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