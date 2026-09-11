Rybakina vence Gauff de virada e vai à final do US Open contra Sabalenka

A tenista cazaque Elena Rybakina, nova número 1 do mundo, teve trabalho para derrotar a americana Coco Gauff nesta quinta-feira (10) e avançar pela primeira vez à final do US Open.

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Sua adversária pelo título será a bielorrussa Aryna Sanbalenka, atual bicampeã em Nova York, a quem ela acabou de destronar do topo do tênis feminino.

Rybakina estreou como líder do ranking da WTA com uma virada impressionante contra Gauff, vencendo com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e oito minutos de partida.

Após a eliminação da americana Jessica Pegula para Sabalenka, a quadra central de Flushing Meadows se transformou em uma panela de pressão a favor de Gauff, que brigava por um segundo título em casa, depois de ter sido campeã em 2023.

Mas Rybakina quer o troféu para coroar a melhor campanha de sua carreira no US Open.

"Eu sei que vocês queriam que a Coco ganhasse, e foi uma verdadeira batalha", disse Rybakina ao público. "Mantive o pensamento positivo e disse a mim mesma que precisava lutar e jogar o meu melhor tênis, e de alguma forma consegui vencer".

Gauff começou melhor e conseguia superar a melhor arma de Rybakina, o serviço, com mísseis de quase 200 km/h.

A americana acertou quatro aces, contra apenas um da cazaque, em um primeiro set praticamente perfeito, sem conceder nenhum break point.

Ela também a impressionou com sua velocidade e força devolvendo bolas impossíveis.

Com sua única quebra de serviço, Gauff abriu 4-2 e manteve a vantagem para fechar a primeira parcial.

Mas a cazaque, que foi para o vestiário antes do segundo set, já sabia o que era dar a volta por cima contra Gauff, depois da vitória na semifinal do WTA 1000 de Toronto, em agosto, e sabia como voltar aos trilhos.

A campeã do Aberto da Austrália estava com a pontaria afiada (5 aces no total) e Gauff facilitou sua reação com uma dupla falta que deu o set point a Rybakina.

Na parcial decisiva, a nova número 1 do mundo manteve o sangue frio e, com vantagem de 5-3, só precisava confirmar seu serviço para vencer.

Gauff então mostrou toda a sua garra para quebrar o saque e fazer a torcida vibrar, mas a Rybakina não se abateu e devolveu a quebra logo em seguida para selar a vitória.

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