Sabalenka vence Pegula lutará pelo tri no US Open

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka derrotou a americana Jessica Pegula nesta quinta-feira (10) e garantiu vaga na final do US Open, onde lutará pelo seu terceiro título consecutivo contra Elena Rybakina ou Coco Gauff.

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Sabalenka precisou de uma hora e 20 minutos fechar o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2.

A bielorrussa de 28 anos, que chega à sua quara final em Nova York, pode ser a primeira tricampeã consecutiva desde Serena Williams entre 2012 e 2014.

"Sem queixas. Estou muito feliz por ter conseguido mostrar esse nível de tênis", disse ela após a partida.

"No último jogo que disputei contra a Jessica, foi quase impossível para mim conseguir a vitória", lembrou Sabalenka, antes de agradecer ao público pelo respeito durante o duelo contra uma jogadora da casa.

"Sei que vocês queriam que ela vencesse, é óbvio, mas obrigado terem sido respeitosos comigo, amo vocês", afirmou.

Sabalenka competia pela primeira vez desde que foi confirmado que ela perderá o posto de número 1 do mundo para Rybakina, que garantiu a liderança do ranking da WTA ao avançar para as semifinais na quarta-feira.

Nesta temporada, a bielorrussa ainda não conquistou nenhum Grand Slam e vem apresentando uma queda de rendimento desde que foi campeã dos WTA 1000 de Indian Wells e Miami, em março.

Em Flushing Meadows, no entanto, ela chega agora à marca de 20 vitórias consecutivas.

Agressiva desde o início, Sabalenka fechou o primeiro set conseguindo uma quebra logo antes do tie-break. Na segunda parcial, quebrou mais duas vezes o saque da americana para selar a vitória.

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