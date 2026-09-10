Bayern e Manchester United começam com goleadas previsíveis na Champions

A primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa foi encerrada com seis jogos nesta quinta-feira (10), entre os quais se destacaram as vitórias do Bayern de Munique sobre o Bodo/Glimt (5 a 0) e do Manchester United sobre o Sabah (4 a 0).

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Após as 18 partidas disputadas desde terça-feira, o primeiro líder desta edição é o atual campeão, o Paris Saint-Germain, graças à goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na quarta-feira.

O Bayern é o segundo colocado com o mesmo saldo de gols (+5) que os franceses, mas com um gol marcado a menos.

Logo atrás, em terceiro, aparece o Barcelona, que na quarta-feira goleou o Feyenoord por 5 a 1, enquanto o Manchester United encerra a rodada na quarta posição.

- Gigantes goleiam -

Em Old Trafford, os 'Red Devils' atropelaram um dos "azarões" desta Champions, o estreante Sabah, do Azerbaijão, com uma vitória tranquila por 4 a 0.

O brasileiro Matheus Cunha (27'), o português Bruno Fernandes (42') e o esloveno Benjamin Sesko (45') abriram o caminho para a goleada no primeiro tempo, enquanto o argentino Lisandro Martínez (68') fechou o placar na etapa complementar.

"Em alguns momentos, jogamos um futebol excelente e nosso ataque foi fantástico", comemorou o técnico Michael Carrick.

Esta vitória é um alívio para o United, após um início instável no Campeonato Inglês (11º lugar, 4 pontos em três jogos) e pouco antes do clássico contra o Manchester City no fim de semana.

Na Alemanha, o Bayern de Munique goleou por 5 a 0 o Bodo/Glimt, equipe que eliminou a Inter de Milão na temporada passada e chegou às oitavas de final.

O placar permaneceu inalterado nos primeiros 45 minutos, apesar do domínio bávaro, mas o segundo tempo teve uma chuva de gols: Jamal Musiala (47'), Harry Kane (61'), Alphonso Davies (77') e duas vezes Michael Olise (83' e 90'+2) decretaram a vitória.

- Como vence na estreia -

No estádio Giuseppe Sinigaglia, o Como, que na temporada 2019/2020 ainda disputava a terceira divisão italiana, fazia sua estreia na Champions e venceu o RB Leipzig por 4 a 1.

O croata Martin Baturina, o grego Anastasios Douvikas, o senegalês Assane Diao e o argentino Máximo Perrone marcaram os gols do time lombardo.

"Estou feliz, é um jogo histórico, mas a alegria só vai durar cinco minutos porque temos que nos preparar para o próximo jogo", declarou o técnico Cesc Fàbregas, já pensando no duelo contra o Parma, na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Italiano.

Menos positiva foi a estreia da Roma, líder da Serie A, que empatou em 1 a 1 na visita ao Fenerbahçe.

Bryan Cristante colocou os 'giallorossi' em vantagem no primeiro tempo, mas Archie Brown empatou para os turcos na volta do intervalo.

Após a partida, o técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, pediu demissão depois de ter sido atingido por uma garrafa de água atirada das arquibancadas, mas o presidente do clube não aceitou e o manteve no cargo.

- Virada do Lens nos acréscimos -

O jogo mais movimentado do dia aconteceu em Praga, onde o Slavia vencia por 2 a 1 a poucos minutos do fim, mas o Lens reagiu com dois gols nos acréscimos e venceu por 3 a 2 em sua visita à República Tcheca.

Florian Thauvin (90'+1) e Ruben Aguilar (90'+3) garantiram os três pontos para o vice-campeão francês.

Também nesta quinta-feira, o PSV Eindhoven empatou em casa com o Shakhtar Donetsk em 1 a 1.

A segunda rodada da Liga dos Campeões será disputada daqui a pouco mais de um mês, nos dias 13 e 14 de outubro.

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