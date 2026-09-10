Técnico do Fenerbahçe pede demissão após ser atingido por garrafa, mas clube não aceita

O técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, foi atingido por uma garrafa lançada da arquibancada durante o empate em 1 a 1 com a Roma pela Liga dos Campeões da Europa, nesta quinta-feira (10), em Istambul, e posteriormente pediu demissão, que foi rejeitada pelo presidente do clube.

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"A pessoa que lançou uma garrafa em direção ao nosso técnico Ismail Kartal foi identificada" e "vetada de acessar o estádio", explicou o Fenerbahçe na rede social X.

Segundo a imprensa, um torcedor arremessou uma garrafa de água na direção da cabeça do treinador.

Para a surpresa geral, Kartal anunciou que estava deixando o cargo na entrevista coletiva após a partida.

"Peço demissão e não voltarei mais", disse o técnico de 65 anos, que assumiu o Fenerbahçe em junho.

O presidente do clube, Aziz Yildrim, declarou depois que Kartal continuará no cargo.

"Ele está no início de sua missão. Nós o apoiamos", afirmou o dirigente.

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