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Putin chega a Nova Délhi para cúpula do Brics

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AFP
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Repórter
10/09/2026 19:33

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O presidente russo, Vladimir Putin, chegou nesta sexta-feira (11) a Nova Délhi para a reunião de cúpula do Brics, cuja agenda será dominada pelas guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, informaram agências de notícias russas.

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Putin, que fará uma visita de três dias, foi recebido pelo ministro de Estado das Relações Exteriores indiano, Kirti Vardhan Singh, segundo as agências Tass e RIA Novosti.

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bur/md/pnb/lbf/nn/lb

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