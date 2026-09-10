Bayern Munich acorda no 2º tempo e atropela Bodo/Glimt na Champions
compartilhe
Depois de 45 minutos sem gols, o Bayern de Munique atropelou no segundo tempo e bateu o Bodo/Glimt por 5 a 0 nesta quinta-feira (10), na Allianz Arena, em jogo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O resultado coloca o Bayern na segunda posição da primeira fase da Champions, atrás do Paris Saint-Germain, que goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 na quarta-feira e fica à frente do campeão alemão pelo maior número de gols marcados.
O Gigante da Baviera havia dominado amplamente o primeiro tempo, mas esbarrou diversas vezes no goleiro Nikita Haikin, que foi substituído por lesão no intervalo, dando lugar a Julian Faye Lund.
Jamal Musiala (47') abriu o placar minutos com um chute cruzado, após um rebote de uma tentativa anterior de Harry Kane.
O gol serviu de alívio, e o próprio Kane (61') marcou minutos depois, de cabeça, aproveitando bola levantada na área em cobrança de falta de Michael Olise.
O goleiro reserva do Bodo/Glimt nada pôde fazer diante da avalanche bávara, e o terceiro saiu com um chute forte de canhota do canadense Alphonso Davies (77'), antes de Olise colocar a cereja no bolo com os dois últimos gols (83' e 90'+2).
O Bayern, semifinalista da última Champions, mostra mais uma vez que é forte candidato ao título.
Na segunda rodada, daqui a pouco mais de um mês, o adversário será outro time norueguês, o Viking Stavanger, dessa vez jogando fora de casa contra.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tba-gk/hpa/dr/ag/cb