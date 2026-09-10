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Manchester United goleia estreante Sabah na Champions

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AFP
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Repórter
10/09/2026 18:46

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Sem pisar no acelerador, o Manchester United não teve dificuldades para golear por 4 a 0 o Sabah FC, do Azerbaijão, que disputou o primeiro jogo de história na Liga dos Campeões, nesta quinta-feira (10), em Old Trafford.

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O duelo foi praticamente decidido no primeiro tempo, com os gols do brasileiro Matheus Cunha (27'), do português Bruno Fernandes (42') e do esloveno Benjamin Sesko (45').

Na segunda etapa, o argentino Lisandro Martínez fechou a goleada (68') aproveitando a desatenção da defesa visitante.

A vitória dá tranquilidade ao United após seu início decepcionante no Campeonato Inglês, em que a equipe ocupa apenas 11ª posição após somar quatro pontos em três jogos.

A goleada também acontece justamente antes do clássico contra o Manchester City, no próximo fim de semana, pela 4ª rodada.

O Sabah, fundado há apenas nove anos, participa pela primeira vez em sua curta história de uma competição europeia de clubes da Uefa.

A equipe conquistou a vaga nesta Champions após oito jogos na fase preliminar, que incluíram uma vitória fenomenal por 5 a 2, na prorrogação, no jogo de volta do playoff contra o Hapoel Be'er Sheva, de Israel.

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bur-jta/dr/ag/cb

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