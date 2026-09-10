Após vitória em Monza, Antonelli prega cautela no GP da Espanha de F1

Poucos dias depois de sua recuperação impressionante para vencer o Grande Prêmio da Itália, Kimi Antonelli, líder do Mundial de Fórmula 1, quer se consolidar como grande candidato ao título neste fim de semana na Espanha, mas prega cautela antes da corrida no novo circuito de Madri.

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O jovem italiano de 20 anos quase não teve tempo para saborear a vitória em casa, em Monza, onde recebeu a bandeirada em primeiro lugar depois de largar da 19ª posição, já que que o GP da Espanha chega apenas uma semana depois.

Com 66 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe na Mercedes, o britânico George Russell, e já na segunda metade da temporada, Antonelli está em uma posição muito favorável, embora tente conter a euforia.

"Ainda falta muito para o fim da temporada, é cedo demais para tomar decisões na pista pensando no título. Não quero encarar os treinos ou as corridas pensando no título, vou fazer todo o possível para evitar isso", ressaltou.

- Russell resignado -

Russell, seu principal adversário, parecia até resignado no domingo, depois de ser ultrapassado por Antonelli a quatro voltas do fim da corrida em Monza.

"Não acho que seja possível [tirar a desvantagem na classificação geral], já que Kimi pilota atualmente em um nível incrível, é melhor do que eu. Não penso no campeonato", afirmou o britânico.

Pensando no novo Madring neste fim de semana, Russell avaliou que a categoria máxima do automobilismo está diante do "circuito mais perigoso do ano, provavelmente".

O menor erro custará caro neste Grande Prêmio: no final de agosto, quando pilotos da F3 testaram a pista, houve 19 bandeiras de interrupção de sessão.

"Acho que teremos muitas bandeiras vermelhas", previu nesta quinta-feira (10) o piloto francês Pierre Gasly, da Alpine, que comparou a estratégia a ser adotada com a utilizada em Mônaco.

- Conversa entre Leclerc e Hamilton -

Nesta quinta-feira, na véspera dos primeiros treinos livres, ainda se ouviam os ecos do incidente entre as duas Ferrari em Monza.

O monegasco Charles Leclerc admitiu ter cometido um erro ao forçar seu companheiro Lewis Hamilton a sair com duas rodas da pista, indo para a caixa de brita, enquanto o próprio Leclerc continuou na corrida até abandonar na terceira volta em um violento acidente.

O piloto monegasco explicou que conversou depois com Hamilton para esclarecer o ocorrido.

"Está claro que não queremos ver outro carro da sua própria escuderia parar na grama", afirmou Leclerc em sua coletiva de imprensa na capital espanhola.

"Depois de rever a sequência, conversei com o Lewis. É claro que sei que fui longe demais na segunda curva, e eu disse isso a ele. Acho que precisamos evitar isso no futuro, isso está muito claro", admitiu.

Leclerc lamentou também que o incidente tenha tido maior repercussão na mídia por se tratar da corrida na Itália, onde os 'tifosi' estão especialmente atentos ao desempenho da Ferrari.

--- Programação do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

08h30-09h30: Treino livre 1

12h00-13h00: Treino livre 2

- Sábado:

07h30-08h30: Treino livre 3

11h00-12h00: Classificação

- Domingo:

10h00: Corrida (57 voltas)

--- Classificação do Mundial de Fórmula 1:

.Campeonato de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 267 pts

2. George Russell (GBR) 201

3. Lewis Hamilton (GBR) 191

4. Lando Norris (GBR) 171

5. Charles Leclerc (MON) 155

6. Max Verstappen (HOL) 127

7. Oscar Piastri (AUS) 116

8. Isack Hadjar (FRA) 71

9. Liam Lawson (NZL) 51

10. Pierre Gasly (FRA) 41

11. Arvid Lindblad (GBR) 29

12. Franco Colapinto (ARG) 21

13. Oliver Bearman (GBR) 18

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10

15. Nico Hülkenberg (ALE) 6

16. Carlos Sainz (ESP) 6

17. Alexander Albon (TAI) 5

18. Esteban Ocon (FRA) 3

19. Fernando Alonso (ESP) 3

20. Yuki Tsunoda (JAP) 1

21. Lance Stroll (CAN) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

23. Sergio Pérez (MEX) 0

.Campeonato de construtores:

1. Mercedes 468 pts

2. Ferrari 346

3. McLaren-Mercedes 287

4. Red Bull 204

5. Racing Bulls-Red Bull 75

6. Alpine-Mercedes 62

7. Haas-Ferrari 21

8. Audi 16

9. Williams-Mercedes 11

10. Aston Martin-Honda 3

11. Cadillac-Ferrari 0

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