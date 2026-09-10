Rede de verificadores da América Latina pede à Meta que não substitua a checagem de fatos profissional

A rede LatamChequea, que reúne 47 verificadores da América Latina, alertou nesta quinta-feira (10) que o sistema de moderação por usuários que a Meta está testando em 16 países da região não é suficiente em "contextos de alta desinformação" e defendeu que ele complemente a checagem de fatos independente, sem substituí-la.

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"As Notas da Comunidade, que serão testadas nos países de língua espanhola da região, poderiam ser uma contribuição valiosa se implementadas como um complemento à verificação independente (...). A preocupação reside na possibilidade, levantada pela plataforma, de que a verificação independente seja substituída por esse sistema", avaliou o grupo em um comunicado.

O programa de moderação coletiva, inspirado no que Elon Musk implementou no X, foi concebido para substituir as verificações realizadas por jornalistas independentes, uma mudança que a Meta já implementou nos Estados Unidos no ano passado.

A LatamChequea soma-se, assim, à preocupação expressa pela Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN, na sigla em inglês), da qual a AFP é membro.

A AFP participa, em mais de 26 idiomas, do programa de verificação profissional de fatos desenvolvido pelo Facebook, que contrata dezenas de veículos de comunicação de todo o mundo para essa finalidade.

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