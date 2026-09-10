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Canadá fornecerá apoio a Kiev em defesa aérea, diz Zelensky

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AFP
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Repórter
10/09/2026 13:54

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O Canadá fornecerá apoio à Ucrânia na área da defesa aérea, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante uma visita ao país norte-americano. 

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"Somos gratos pelo apoio energético. Também conheço a decisão sobre a defesa aérea. Sou imensamente grato. Não vou revelá-la, é uma decisão deles, mas é uma decisão por nossas vidas", afirmou em declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. 

"Trata-se de um pacote de defesa aérea muito importante e crucial; ele supre uma grande carência [da Ucrânia] na guerra", acrescentou, sem dar mais detalhes. 

Carney comprometeu-se a "oferecer mais apoio" a Kiev. Ele lembrou que o Canadá destinou "26 bilhões" de dólares canadenses (cerca de 18,8 bilhões de dólares americanos, 96 bilhões de reais) em ajuda à Ucrânia desde o início do conflito, incluindo "assistência militar que vai desde sistemas de defesa aérea até drones". 

Diante da intensificação dos ataques de Moscou com mísseis balísticos contra a capital ucraniana, Kiev tem alertado para a necessidade urgente de reforçar sua capacidade de defesa aérea.

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daf-mg/ph/lbf/mvl/aa

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