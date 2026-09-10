'Vestido da vingança' da princesa Diana será leiloado em Nova York

O famoso "vestido da vingança" que a princesa Diana usou após a confissão pública do príncipe Charles sobre sua infidelidade será leiloado na Sotheby’s, em Nova York, em 9 de dezembro, anunciou a casa nesta quinta-feira (10).

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Este vestido preto decotado, desenhado por Christina Stambolian, tem um valor estimado entre 150 mil e 300 mil dólares (entre cerca de 765 mil e 1,5 milhão de reais), indicou Sotheby’s em um comunicado.

Parte da receita será destinada ao hospital real de Edimburgo, na Escócia, especializado em saúde mental.

Antes da venda, o vestido será exibido em Londres de 18 a 24 de setembro; em Hong Kong, de 1º a 15 de outubro; em Genebra, de 6 a 11 de novembro, e em Nova York a partir de 2 de dezembro.

A "princesa do povo" usou esse conjunto, que quebrava os códigos da realeza britânica, em uma gala beneficente em junho de 1994, o mesmo dia em que seu marido, de quem estava separada, admitia sua infidelidade na televisão.

"A princesa Diana transformou esse vestido em uma das mensagens mais poderosas que já transmitiu", destaca Morgane Halimi, diretora mundial de bolsas de mão e moda na Sotheby’s.

"O que se tornou em um momento viral em escala global (...) também concedeu a todos, mas sobretudo às mulheres, a permissão de utilizar a moda para além do mero adorno, de uma forma muito mais intencionada e carregada de significado: como um escudo, uma arma, ou ambas as coisas ao mesmo tempo".

Este vestido já havia sido leiloado em benefício de associações que lutam contra o câncer e a aids em junho de 1997, pouco antes da morte de Diana em um trágico acidente de trânsito em Paris, em 31 de agosto, aos 36 anos.

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