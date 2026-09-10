Dinamarca quer proibir celulares nas escolas

O governo dinamarquês, que vai proibir o uso das redes sociais para menores de 15 anos, quer vetar também a presença dos celulares em escolas e centros de ensino médio, anunciou a primeira-ministra Mette Frederiksen nesta quinta-feira (10).

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"Este governo propõe uma proibição total dos celulares", declarou Frederiksen durante uma coletiva de imprensa.

A proibição será aplicada tanto nas salas de aula quanto nos pátios de recreio, acrescentou.

A medida vai abranger os alunos do primeiro ano do fundamental até o final do ensino médio.

O anúncio surge logo depois da divulgação do último relatório internacional PISA, no qual os resultados dos jovens dinamarqueses despencaram.

Com uma pontuação de 478, a Dinamarca se situa logo abaixo da média europeia, de 482 pontos.

"Os resultados em leitura, matemática e ciências são os piores já registrados", reagiu o ministro da Educação, Magnus Heunicke, após a divulgação dos resultados, na terça-feira.

"Estou convencida de que os resultados estão estreitamente relacionados com o fato de que na Dinamarca temos uma das infâncias mais conectadas", afirmou, por sua vez, a chefe de governo.

"Nós, adultos, permitimos que as crianças e os jovens passem horas demais por dia em frente a uma tela", lamentou Frederiksen.

Seu governo anterior já tinha estudado legislar sobre o tema, mas o projeto, que nunca chegou a ser debatido no Parlamento, simplesmente contemplava obrigar os conselhos escolares a estabelecer normas para transformar seus centros em espaços livres de celulares.

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