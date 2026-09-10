Inflação no atacado nos EUA supera expectativas por alta acentuada no diesel

A inflação no atacado nos Estados Unidos subiu mais do que o previsto em agosto, segundo dados divulgados pelo governo nesta quinta-feira (10), impulsionada pelo aumento dos custos da energia, em particular do diesel, enquanto a guerra com o Irã continua.

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O Índice de Preços ao Produtor (IPP) aumentou 5,4% em 12 meses em agosto, informou o Departamento de Trabalho.

Trata-se de uma aceleração significativa em relação ao incremento de 4,8% registrado em julho.

Os custos de energia dispararam 4,2% no mês, impulsionados principalmente pelo preço do diesel, que saltou 24,1%, segundo o relatório.

A alta dos preços nos postos de gasolina vem sufocando os lares e as empresas dos Estados Unidos desde que os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no fim de fevereiro, levaram Teerã a bloquear o Estreito de Ormuz em retaliação.

Esta via marítima é uma rota fundamental para o trânsito de energia no mundo, o que encareceu os custos. É também uma questão de peso para os eleitores a poucas semanas das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

O preço do diesel, combustível muito utilizado no transporte rodoviário e na agricultura, disparou a um novo recorde nos EUA nesta semana.

Atualmente, está em uma média nacional de 5,98 dólares (30,48 reais) por galão (3,7 litros), bem acima da média de 3,71 dólares (20 reais, na cotação da época) por galão de um ano atrás, segundo a associação automobilística AAA.

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