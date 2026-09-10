Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barril de petróleo WTI supera 100 dólares impulsionado pelo conflito no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/09/2026 10:17

compartilhe

Os preços do petróleo subiram ainda mais nesta quinta-feira (10) e o índice WTI, o barril de referência americano, superou a cotação de 100 dólares, como já havia acontecido com o Brent na quarta?feira, em um contexto de agravamento do conflito no Oriente Médio, que dificulta sua distribuição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Às 12h50 GMT (9h50 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate para entrega em outubro avançava 4,39%, a 100,27 dólares, a maior cotação desde maio. O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, subia 3,73%, a 104,99 dólares, após ser negociado por alguns minutos por US$ 105,84. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml/zap/kal/jvb/pb/fp

Tópicos relacionados:

energia eua guerra industria ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay