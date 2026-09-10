Barril de petróleo WTI supera 100 dólares impulsionado pelo conflito no Oriente Médio

Os preços do petróleo subiram ainda mais nesta quinta-feira (10) e o índice WTI, o barril de referência americano, superou a cotação de 100 dólares, como já havia acontecido com o Brent na quarta?feira, em um contexto de agravamento do conflito no Oriente Médio, que dificulta sua distribuição.

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Às 12h50 GMT (9h50 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate para entrega em outubro avançava 4,39%, a 100,27 dólares, a maior cotação desde maio. O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, subia 3,73%, a 104,99 dólares, após ser negociado por alguns minutos por US$ 105,84.

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