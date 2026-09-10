Incêndio em navio de carga na China deixa ao menos 20 mortos

Um incêndio em um navio de carga de bandeira estrangeira atracado para manutenção em um porto do leste da China deixou 20 mortos e cinco desaparecidos nesta quinta-feira (10), informou a imprensa estatal.

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O cargueiro, que passava por manutenção em um porto de Qingdao, tinha 42 pessoas a bordo quando o fogo começou, segundo a emissora estatal CCTV.

Dezessete pessoas foram retiradas, incluindo cinco feridas, e outras cinco ainda estão desaparecidas. Vinte pessoas foram encontradas "sem vida", informou o canal.

De acordo com a CCTV, as chamas "foram controladas às 14h30" (3h30 de Brasília). Mais cedo, a agência estatal de notícias Xinhua havia informado que o incêndio começou por volta das 11h15 (00h15 de Brasília).

"Um navio de carga estrangeiro da Beihai Shipbuilding Co., Ltd., em Qingdao, província de Shandong, sofreu um incêndio durante sua escala no porto para manutenção, o que provocou muitas vítimas", informou a Xinhua.

O presidente chinês, Xi Jinping, "enfatizou a necessidade de buscar urgentemente as pessoas desaparecidas" e de "exigir estritamente responsabilidades dos culpados", acrescentou.

Uma testemunha, morador de uma área próxima ao porto, disse à AFP que viu fumaça saindo do navio, mas não ouviu nenhuma explosão.

"Vi a fumaça vindo do navio por acaso, mas não vi fogo", disse. "Não ouvi nenhuma explosão, nem notei qualquer cheiro", acrescentou.

A Xinhua divulgou uma foto de um navio de grande porte, chamado Ocean Melody, atracado em um estaleiro, com vários caminhões de bombeiros estacionados à sua frente.

O Ocean Melody é um navio de carga de 190 metros de comprimento que tem bandeira da Libéria, segundo o site de monitoramento MarineTraffic.

O Qingdao Beihai Shipbuilding é um importante estaleiro que opera como subsidiária da Corporação Estatal de Construção Naval da China.

Xi advertiu que "todas as regiões e os departamentos pertinentes devem retirar profundas lições do incidente, investigar profundamente e corrigir qualquer tipo de risco de incêndio".

Nos últimos meses, vários acidentes industriais graves foram registrados na China, onde as normas de segurança costumam ser pouco rígidas.

Em agosto, uma explosão e o incêndio que provocou em um estaleiro na província de Fujian provocaram a morte de um bombeiro e de um socorrista, e deixaram 12 feridos, segundo a imprensa estatal.

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