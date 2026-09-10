Incêndio em navio cargueiro na China deixa ao menos 20 mortos

Um incêndio em um navio cargueiro de bandeira estrangeira que passava por manutenção no porto de Qingdao, no leste da China, deixou 20 mortos nesta quinta-feira (10), segundo informações iniciais da mídia estatal.

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"Havia 42 pessoas a bordo do navio. Doze foram retiradas em segurança, cinco feridos foram hospitalizados" e 20 pessoas foram encontradas "sem vida", informou a agência de notícias Xinhua, sugerindo que cinco pessoas continuam desaparecidas.

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