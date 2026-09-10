Incêndio em navio cargueiro na China deixa ao menos 20 mortos
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Um incêndio em um navio cargueiro de bandeira estrangeira que passava por manutenção no porto de Qingdao, no leste da China, deixou 20 mortos nesta quinta-feira (10), segundo informações iniciais da mídia estatal.
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"Havia 42 pessoas a bordo do navio. Doze foram retiradas em segurança, cinco feridos foram hospitalizados" e 20 pessoas foram encontradas "sem vida", informou a agência de notícias Xinhua, sugerindo que cinco pessoas continuam desaparecidas.
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