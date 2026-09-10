UE obtém acesso ao Mythos, el modelo de IA más potente de Anthropic

A agência de cibersegurança da União Europeia (UE) obteve acesso ao Mythos 5, o modelo de inteligência artificial mais potente da Anthropic, após vários meses de negociações entre o bloco e a empresa americana, anunciou Bruxelas nesta quinta-feira (10).

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A UE negociava desde junho o uso do modelo, que gera enormes temores em matéria de segurança cibernética e cuja difusão inicialmente havia sido reservada quase exclusivamente a órgãos dos Estados Unidos.

"Após nossa colaboração construtiva com a Anthropic, podemos confirmar que a agência de cibersegurança da UE, a ENISA, recebeu acesso ao Mythos 5 e já está realizando testes", afirmou Thomas Regnier, porta-voz da Comissão Europeia para Assuntos Digitais.

A entidade já havia obtido acesso aos modelos mais avançados da OpenAI, entre eles o recente GPT-6-ASTRA, lembrou.

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