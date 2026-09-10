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Incêndio em navio de bandeira estrangeira em porto chinês provoca 'muitas vítimas'

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AFP
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Repórter
10/09/2026 06:40

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Um incêndio em um navio de bandeira estrangeira atracado para manutenção em um porto no leste da China deixou "várias vítimas", informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (10), enquanto o presidente Xi Jinping determinou uma operação urgente de busca e resgate.

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"Um navio de carga estrangeiro da Beihai Shipbuilding Co., Ltd., em Qingdao, província de Shandong, sofreu um incêndio durante sua escala no porto para manutenção, provocando muitas vítimas", informou a agência estatal Xinhua. O presidente Xi ordenou uma operação urgente de busca pelas pessoas desaparecidas e a apuração das responsabilidades pelo incidente.

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ehl-lal/pb/avl/fp

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