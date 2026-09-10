Incêndio em navio de bandeira estrangeira em porto chinês provoca 'muitas vítimas'

Um incêndio em um navio de bandeira estrangeira atracado para manutenção em um porto no leste da China deixou "várias vítimas", informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (10), enquanto o presidente Xi Jinping determinou uma operação urgente de busca e resgate.

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"Um navio de carga estrangeiro da Beihai Shipbuilding Co., Ltd., em Qingdao, província de Shandong, sofreu um incêndio durante sua escala no porto para manutenção, provocando muitas vítimas", informou a agência estatal Xinhua. O presidente Xi ordenou uma operação urgente de busca pelas pessoas desaparecidas e a apuração das responsabilidades pelo incidente.

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