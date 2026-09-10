Moscou anuncia detenção de segurança da embaixada britânica por suposto complô ucraniano

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou a detenção de um segurança russo que trabalhava na embaixada britânica em Moscou, alegando que ele havia sido contratado pela Ucrânia para executar um ataque de 'bandeira falsa' contra o embaixador do Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um comunicado, o órgão afirmou que o agente havia sido recrutado por um blogueiro ucraniano que trabalhava com o serviço de segurança SBU para acompanhar de perto as pessoas na embaixada e tomar notas sobre o sistema de segurança.

A Ucrânia planejava "utilizar as informações obtidas para preparar e executar atos de sabotagem e ataques terroristas contra o chefe da missão diplomática britânica e outros diplomatas, e depois acusar a parte russa".

Kiev e Londres não responderam às acusações.

O Reino Unido é um dos aliados e apoiadores mais próximos da Ucrânia, com bilhões de dólares em ajuda militar e financeira fornecidos a Kiev.

As relações entre Rússia e Reino Unido já eram frias muito antes de Moscou iniciar a ofensiva contra a Ucrânia em 2022, deterioradas por vários escândalos de espionagem e assassinatos, incluindo o envenenamento, em 2006, do ex-espião russo Alexander Litvinenko em Londres e a tentativa de envenenamento, em 2018, do agente duplo Sergei Skripal em Salisbury.

Na quarta-feira, promotores do Reino Unido anunciaram que acusaram um britânico de 31 anos por supostamente ter estabelecido contato com um representante do serviço de inteligência militar russo GRU.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/pb/avl/fp