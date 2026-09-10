Bombardeio israelense em Gaza mata casal e dois filhos, informa hospital

Um ataque israelense em Gaza nesta quinta-feira (10) matou um casal e seus dois filhos pequenos, informaram um hospital e fontes das forças de segurança do território palestino devastado pela guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel.

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"Os corpos de quatro membros da família Ahmad foram recuperados em pedaços depois que um ataque israelense atingiu uma casa na área do Projeto Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza", disse um funcionário do hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza. Ele informou que as crianças tinham 8 e 12 anos.

O Exército israelense, procurado pela AFP, respondeu que estava verificando as informações.

Uma fonte das forças de segurança palestinas de Gaza, que está sob controle do Hamas, afirmou que caças israelenses atacaram Beit Lahia após a meia-noite e, separadamente, o coração do campo de refugiados de Jabaliya.

Ele acrescentou que as forças israelenses abriram fogo contra barracas de pessoas deslocadas e ambulâncias: "Israel continua com suas violações na Faixa de Gaza", disse.

Em outubro do ano passado, Israel aceitou um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos, mas desde então avançou ainda mais no interior de Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que não vai interromper a ofensiva contra o Hamas, que lançou o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra, e que não vai retirar as tropas de Gaza até que o grupo pró-Irã entregue todas as armas.

Os ataques israelenses mataram mais de 1.300 pessoas desde que o cessar-fogo foi anunciado, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob o controle do Hamas e cujos números são considerados, em geral, confiáveis pela ONU.

O Exército de Israel confirmou cinco mortes de soldados durante o mesmo período, assim como o falecimento de um civil que trabalhava para as forças militares.

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