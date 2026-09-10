Isao Harimoto, ídolo do beisebol japonês e sobrevivente da bomba atômica, morre aos 86 anos

A lenda do beisebol japonês Isao Harimoto, que sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima, morreu aos 86 anos, informou a imprensa nipônica nesta quinta-feira (10).

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Nascido no Japão, filho de pais coreanos, Harimoto aprendeu a jogar com a mão esquerda depois de sofrer, aos quatro anos, um acidente que causou queimaduras e limitou a mobilidade da direita.

Aos cinco anos, ele sobreviveu à bomba atômica graças à sua mãe, que se colocou à frente dele e de sua irmã para protegê-los da explosão, ocorrida em agosto de 1945.

Harimoto acumulou 3.085 rebatidas, um recorde no beisebol profissional japonês.

Jogou por vários times, incluindo o Yomiuri Giants, e ganhou o apelido de "Máquina de Rebatidas" por sua força no bastão. Ele se aposentou em 1981, após 23 temporadas profissionais, e posteriormente trabalhou como comentarista de televisão.

Em 1990, foi incluído no Hall da Fama do Beisebol Japonês.

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