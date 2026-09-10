Zverev garante última vaga nas semifinais do US Open

O alemão Alexander Zverev, principal cabeça de chave do US Open, derrotou o holandês Botic van de Zandschulp na noite desta quarta-feira (9) e garantiu a última vaga nas semifinais do torneio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-5 e 6-1, em duas horas e 16 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

Em sua primeira semifinal de US Open desde 2021, o alemão de 29 anos vai enfrentar o russo Karen Khachanov, a quem derrotou em seis dos nove confrontos anteriores, incluindo a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

A outra semifinal será entre os americanos Ben Shelton e Frances Tiafoe.

Zverev, atual número 2 do mundo, encerra uma temporada de Grand Slam extremamente consistente, tendo sido o único jogador a chegar às semifinais de todos os quatro principais torneios do circuito.

Apenas oito tenistas haviam alcançado esse feito antes do alemão, que caiu nas semifinais do Aberto da Austrália, chegou à final de Wimbledon e foi campeão em Roland Garros, conquistando seu primeiro Major.

"Nas duas primeiras rodadas, em que não joguei bem, pude confiar mais na minha condição física do que em outros torneios, por ser melhor de cinco sets", disse Zverev sobre suas vantagens em jogar Grand Slams.

"Depois comecei a jogar melhor e estou feliz por estar nas semifinais, embora queira ir mais longe", ressaltou.

Superadas as dificuldades iniciais, Zverev tem uma oportunidade de ouro, pois não enfrentará nem Jannik Sinner, que está fora por lesão, nem Carlos Alcaraz, eliminado nas quartas de final por Shelton.

Nesta quarta-feira, um desempenho discreto foi suficiente para eliminar Van de Zandschulp sem ceder uma única quebra de serviço.

O holandês tem vitórias sobre Alcaraz, Novak Djokovic e Rafael Nadal em seu currículo, mas Zverev entrou em quadra com a lição aprendida e só perdeu o foco no segundo set.

Em uma partida monótona, com trocas de bola curtas, o Arthur Ashe Stadium só despertou quando Van de Zandschulp abriu uma vantagem de 5-4 e teve um set point.

Zverev o obrigou a suar a camisa em um longo rali que terminou com o gigante holandês acertando a bola na rede.

Superada essa única armadilha, o Zverev venceu o set no tiebreak e aproveitou a oportunidade para quebrar o saque do adversário três vezes na terceira parcial antes de selar a vitória.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ma/cb