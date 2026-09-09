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Trump promete US$ 5 mil para cada americano se republicanos mantiverem Congresso nas eleições

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AFP
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Repórter
09/09/2026 23:41

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira (9) que cada adulto americano receberia US$ 5 mil (R$ 25,5 mil) do governo federal caso o Partido Republicano consiga manter o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato. 

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“Se os republicanos vencerem, vocês vencem conosco e receberão cinco mil dólares. Isso será chamado de dividendo Trump”, declarou o presidente a apoiadores republicanos no Texas, em um momento em que o partido enfrenta dificuldades nas pesquisas diante dos democratas. 

Trump não explicou de onde viriam os recursos para financiar esse pagamento, limitando-se a afirmar que seu "país está ganhando muito dinheiro".

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sms/jgc/ic

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