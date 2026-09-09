Incêndio em balsa deixa cinco mortos e 87 desaparecidos nas Filipinas

Pelo menos cinco pessoas morreram e 87 estão desaparecidas após um incêndio atingir uma embarcação próxima a uma área turística na província de Palawan, no oeste das Filipinas, informou a guarda costeira do país nesta quinta-feira (10).

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“Com base nos dados que temos dos resgatados (42) e dos mortos (cinco), ainda há 87 pessoas desaparecidas”, declarou a capitã da guarda Noemi Cayabyab a uma rádio local. O manifesto da balsa, segundo ela, registra 134 passageiros e tripulantes.

“Só para esclarecer, estes são dados atualizados em tempo real e podem mudar à medida que as operações de busca e resgate prosseguem”, ressaltou.

O incêndio começou na noite de quarta-feira a bordo da balsa M/V June Aster, perto da costa de Palawan, segundo a guarda costeira. Dados do serviço de monitoramento marítimo MarineTraffic mostram que a embarcação havia partido de Manila, capital das Filipinas.

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