Palmeiras vence LDU (1-0) na ida das quartas da Libertadores
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O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 nesta quarta-feira (9), em São Paulo, e abriu vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores, mas terá um jogo de volta complicado na semana que vem, nos 2.850 metros de altitude de Quito.
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O argentino Agustin Giay marcou aos 26 minutos o gol da vitória do Verdão no Nubank Parque.
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