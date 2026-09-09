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Internacional

Palmeiras vence LDU (1-0) na ida das quartas da Libertadores

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2026 21:03

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O Palmeiras venceu a LDU por 1 a 0 nesta quarta-feira (9), em São Paulo, e abriu vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores, mas terá um jogo de volta complicado na semana que vem, nos 2.850 metros de altitude de Quito.

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erc/ma/cb

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