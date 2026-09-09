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Khachanov avança à semifinal do US Open após abandono de Blockx

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2026 20:29

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O tenista russo Karen Khachanov avançou à sua segunda semifinal de US Open ao vencer o belga Alexander Blockx, que abandonou a partida quando perdia por dois sets nesta quarta-feira (9).

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Khachanov, número 50 no ranking da ATP, vencia por 6-2, 7-5 e 3-2 quando Blockx (N.34) jogou a toalha por problemas físicos que o incomodavam desde a primeira parcial.

Blockx, primeiro belga a disputar as quartas de final do Grand Slam de Nova York, já havia precisado tomar medicação devido a fortes dores nas costelas em sua partida anterior, na qual derrotou o argentino Francisco Cerúndolo.

Contra Khachanov, também recebeu atendimento médico no pé esquerdo e na região lombar.

Ao ceder o segundo set, após vários games com a mobilidade bastante limitada, Blockx recebeu massagens nas costas e no abdômen.

O belga de 21 anos continuou tentando e venceu dois games no terceiro set, mas após sofrer uma quebra de serviço, anunciou sua desistência após uma hora e 38 minutos de jogo.

"Desejo a ele uma rápida recuperação. Vi que ele estava sofrendo em todo o corpo", disse Khachanov. "Eu estava muito bem preparado para este jogo, mas não foi fácil".

"Por um lado, acho que ele estava dominando desde o início, mas vi que ele sofria cada vez mais", acrescentou o russo.

Khachanov, derrotado nas semifinais de 2022 por Casper Ruud, terá uma nova oportunidade na sexta-feira contra o vencedor do último confronto das quartas de final, entre o alemão Alexander Zverev e o holandês Botic van de Zandschulp.

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gbv/ma/cb

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