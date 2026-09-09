Chelsea vira e goleia Leeds na Copa da Liga

O Chelsea avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória por 6 a 3 sobre outra equipe da primeira divisão, o Leeds United, que chegou a estar vencendo por 2 a 0, nesta quarta-feira (9), em Stamford Bridge.

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Os visitantes abriram vantagem no início do segundo tempo, antes da reação dos 'Blues', que empataram rapidamente com Cole Palmer marcando duas vezes em um intervalo de três minutos (53' de pênalti e 55').

Depois vieram os gols do português Pedro Neto (60'), do veterano inglês Danny Welbeck, que fez dois (65', 90'+4), e do argentino Valentín Barco (80'), enquanto Dominic Calvert-Lewin (75') marcou o terceiro do Leeds.

Com esta vitória, o Chelsea reage após a derrota do último domingo para o Arsenal no Campeonato Inglês.

-- Resultados da 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa:

- Quarta-feira:

(+) Chelsea - Leeds United 6 - 3

- Disputados na terça-feira:

(+) Crystal Palace - Middlesbrough (2ª) 3 - 0

(+) Sunderland - Hull 1 - 0

(+) Bournemouth - Lincoln City (2ª) 4 - 0

Leyton Orient (3ª) - (+) Bradford City (3ª) 1 - 3

Millwall (2ª) - (+) Newcastle 0 - 1

- Por jogar:

Terça-feira, 15 de setembro:

Peterborough United (3ª) - Barnsley (3ª)

West Ham (2ª) - Fulham

Ipswich Town - Arsenal

Liverpool - Tottenham

Reading (3ª) - Brentford

Quarta-feira, 16 de septembro:

Fleetwood Town (4ª) - Sheffield United (2ª)

Everton - Wolverhampton (2ª)

Manchester United - Brighton

Coventry - Aston Villa

Quinta-feira, 17 de setembro:

Manchester City - Norwich City (2ª)

(+): classificados para a próxima fase.

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