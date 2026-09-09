Inspeção no escorregador de emergência atrasa avião de Trump doado pelo Catar

O Boeing de Donald Trump doado pelo Catar para ser usado como avião presidencial teve sua decolagem atrasada nesta quarta-feira (9), devido a testes no escorregador de emergência.

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"Estão verificando o escorregador, acho que vão levar cerca de 15 minutos", disse o presidente americano a um grupo de jornalistas que o acompanhavam em uma viagem a Dallas.

O nível de segurança do avião é alvo recorrente de perguntas. "Tem certeza de que esse avião é seguro?", indagou um jornalista da AFP. "Sim, do contrário não o pegaria", respondeu Trump.

Ao chegar à base aérea Andrews, perto de Washington, o presidente americano permaneceu por um tempo maior do que o habitual em seu helicóptero, antes de embarcar no Air Force One, avião que transporta o chefe de Estado. Nesse intervalo, os jornalistas observaram o escorregador do outro lado do avião, e que a antiga aeronave presidencial também estava preparada na pista.

O avião doado pelo Catar ganhou destaque em julho, quando Trump decidiu em cima da hora não usá-lo para deixar a Turquia. Mais recentemente, o presidente americano anunciou que os trabalhos para reforçar a segurança do novo avião começariam em outubro e durariam mais do que o previsto.

A família real do Catar doou o jato de luxo no ano passado, após Trump reclamar das condições dos dois antigos Air Force One, que estavam em serviço desde 1990.

O novo avião já foi reformado pela Força Aérea americana, e deve ser usado enquanto se conclui a construção e entrega de dois novos Boeings, nos próximos anos. Trump disse que pretende manter o avião doado, para seu futuro museu presidencial.

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