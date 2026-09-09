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Odegaard dá vitória ao Arsenal na Champions em visita ao Napoli

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AFP
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Repórter
09/09/2026 19:15

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O Arsenal, finalista da edição passada, estreou nesta quarta-feira (9) na nova temporada da Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Napoli por 1 a 0 em um jogo complicado no estádio Diego Maradona.

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Os 'Gunners' dominaram a partida, mas os napolitanos resistiram até quase a reta final, quando o norueguês Martin Odegaard tirou o zero do placar com um belo chute de perna esquerda da entrada da área (74').

O Arsenal brilhou na temporada passada na fase de grupos da Champions, com oito vitórias em oito jogos.

Agora, a equipe emplaca a 13ª vitória consecutiva na fase de liga da competição continental de clubes.

Na próxima rodada, o campeão inglês receberá o Lille em Londres, enquanto o Napoli vai à Espanha enfrentar o Villarreal, que também foi derrotado na primeira rodada (3 a 2 para o Borussia Dortmund na terça-feira).

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jr/cpb/dr/ag/cb

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