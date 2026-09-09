Liverpool estreia na Champions com vitória sobre Atlético de Madrid em Anfield

O Liverpool derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), em Anfield, na estreia de ambas as equipes na Liga dos Campeões.

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O Atlético saiu na frente com gol de Marcos Llorente (17), mas os 'Reds' chegaram ao empate pouco antes do intervalo com Dominik Szoboszlai (40').

E no início do segundo tempo, os donos da casa conseguiram a virada definitiva com o argentino Alexis Mac Allister (50').

"O Atlético começou melhor do que nós, marcou aquele primeiro gol e, embora soubéssemos que seria uma noite difícil, no final conseguimos virar o placar", disse o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, à Movistar+.

Os comandados de Iraola voltam a campo no próximo sábado, contra o Fulham, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

Pela Champions, o próximo compromisso é no dia 14 de outubro, fora de casa, contra o LASK, da Áustria.

Já o Atlético visita a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol no domingo, e na Champions terá um confronto difícil em casa contra o Manchester United no dia 13 de outubro.

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