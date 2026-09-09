Com show de Ferran Torres e Dembélé, PSG estreia com goleada na Champions

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu, iniciou a defesa do título na LIga dos Campeões com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

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Em meio a uma crise no início da temporada na França, o PSG curou suas feridas graças a dois gols de Ousmane Dembélé (17', 23') e de Ferran Torres (31', 47', 57').

O Slovan marcou seu gol de honra no segundo tempo (59') com Suleiman Camara, e os parisienses chegaram ao sexto na reta final com Fabián Ruiz (87').

Graças a essa vitória expressiva, o PSG assume logo de cara a primeira posição na classificação única de 36 equipes pelo saldo de gols (+5), superando o Barcelona (+4), que horas antes bateu o Feyenoord por 5 a 1.

O PSG reencontra a vitória depois de quase um mês, quando venceu o Aston Villa por 2 a 1 e conquistou a Supercopa da Uefa.

Desde então, a equipe foi derrotada pelo Lens na Supercopa da França e protagonizado um início muito decepcionante no Campeonato Francês, com dois empates (Rennes e Lille) e uma derrota (Monaco) nas três primeiras rodadas.

- Passeio -

O Slovan parecia a vítima perfeita para o PSG retomar o rumo, e foi exatamente o que aconteceu, apesar de o técnico Luis Enrique ter rodado o elenco e deixado inicialmente no banco nomes de peso como Marquinhos, Désiré Doué, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia.

Dembélé abriu o placar aproveitando o rebote de uma finalização de Nuno Mendes que havia batido na trave e marcou novamente de cabeça, após receber cruzamento de Dro Fernández.

Minutos depois, o Bola de Ouro passou de artilheiro a garçom, cruzando a bola na marca do pênalti para Ferran Torres se antecipar à marcação e empurrar para o fundo da rede.

No segundo tempo, o atacante espanhol marcou mais duas vezes: primeiro, batendo colocado da entrada da área; depois, desviando escanteio cobrado por Dembélé pela direita.

O Slovan marcou em sua primeira chance real na partida, graças ao jogador da seleção da Gâmbia nascido na Espanha, Suleiman Camara.

- Foco no Francês -

Com tudo decidido, Luis Enrique foi poupando suas peças: Dembélé e Torres foram substituídos e ovacionados pelo público Parque dos Príncipes.

O sexto gol saiu nos minutos finais, novamente após um escanteio, desta vez em um chute de Fabián Ruiz.

Com a missão cumprida neste início de Champions, o PSG pode esquecer o torneio europeu até a visita ao Manchester City, em meados de outubro, pela segunda rodada.

Antes disso, o foco deverá ser total no Campeonato Francês, começando já pela visita ao Brest no próximo domingo, com a equipe precisando dos três pontos para não ficar ainda mais para trás na tabela.

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