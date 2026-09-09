Britânico é acusado de manter contatos com inteligência militar russa

Um britânico de 31 anos, suspeito de manter contato com um agente da inteligência militar russa, foi formalmente acusado com base na lei de segurança nacional do Reino Unido, confirmou uma fonte judicial nesta quarta-feira (9).

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Joshua Cammidge, de Swindon, no centro da Inglaterra, responde a duas acusações: prestar auxílio a um serviço de inteligência estrangeiro e ter a intenção de cometer ou preparar atos de sabotagem, informou o Ministério Público britânico.

Cammidge é suspeito de ter se comunicado com "um indivíduo que se acredita estar ligado ao Corpo de Voluntários do GRU, um grupo controlado pela agência de inteligência militar russa", e de ter recebido instruções dessa pessoa, acrescentou o Ministério Público.

O britânico deverá comparecer na manhã de quinta-feira perante um tribunal de Westminster, no centro de Londres.

As acusações foram apresentadas após uma investigação conduzida pela polícia antiterrorista.

O ministro britânico da Segurança, Dan Jarvis, afirmou em comunicado que as forças de segurança haviam "tomado medidas diante de uma ameaça potencial".

Jarvis garantiu que o Reino Unido continuará "tomando todas as medidas necessárias para se defender do conjunto de ameaças que enfrentamos por parte da Rússia".

"Quem tentar comprometer nossa segurança enfrentará todo o rigor da lei", advertiu o ministro.

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