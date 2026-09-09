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Filho de Kimi Räikkönen entra para academia de formação de pilotos da Red Bull

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2026 18:01

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Robin, filho do finlandês Kimi Räikkönen, campeão mundial de Fórmula 1 em 2007 pela Ferrari, foi contratado para fazer parte da academia de formação de jovens pilotos da Red Bull, anunciou a equipe austríaca nesta quarta-feira (9).

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Com apenas 11 anos, Robin compete no kart e já venceu em competições nacionais e internacionais, explica a Red Bull em seu testo.

"Robin demonstrou uma habilidade excepcional no kart. Sua velocidade, senso de corrida e talento natural o tornam um dos jovens pilotos mais promissores na sua idade. Ao mesmo tempo, ele impressiona com sua maturidade, sangue frio e concentração", explica Laurent Mekies, diretor francês da Red Bull F1.

A academia de jovens pilotos da Red Bull já formou nomes de prestígio, principalmente dois tetracampeões mundiais: o alemão Sebastian Vettel e o holandês Max Verstappen.

Os franceses Pierre Gasly e Isack Hadjar, que competem atualmente na F1, também iniciaram suas carreiras na Red Bull.

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nb/dr/ag/cb

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