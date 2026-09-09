Rybakina vai à semifinal do US Open e é a nova número 1 do tênis feminino

A tenista cazaque Elena Rybakina garantiu o posto de número 1 do mundo com a classificação para a semifinal do US Open, ao derrotar a chinesa Zheng Qinwen nesta quarta-feira (9).

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Rybakina, de 27 anos, precisava ficar entre as quatro melhores do Grand Slam nova-iorquino para assumir a liderança do ranking da WTA, nas mãos da bielorrussa Aryna Sabalenka desde outubro de 2024.

A cazaque alcançou o objetivo ao bater Zheng por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, em duas horas e 14 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

"É uma grande conquista, mas já sabemos como as coisas podem mudar rápido nos rankings de tênis", disse a sempre contida Rybakina.

"Por enquanto, é só um número. Estou na semifinal e meu objetivo e vencer o torneio", ressaltou a tenista.

Sua adversária por uma vaga na final sairá do duelo entre a americana Coco Gauff e a russa Mirra Andreeva, as duas últimas campeãs de Roland Garros.

A outra semifinal já está definida, com a americana Jessica Pegula enfrentando Aryna Sabalenka, que busca seu terceiro título consecutivo em Nova York.

A disputa pelo trono de Sabalenka acrescentou ainda mais suspense ao último Grand Slam do ano.

Rybakina, que já esteve perto de alcançá-la no último WTA 1000 de Cincinnati, era a única candidata que dependia de si mesma.

Caso tivesse perdido para Zheng, a cazaque teria aberto as portas para a permanência Sabalenka, ou que Pegula ou Gauff assumissem o topo conquistando o título.

Mas Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022 e do Aberto da Austrália este ano, não desperdiçou a oportunidade.

Aos 27 anos e 89 dias, ela se torna a segunda jogadora mais velha a alcançar pela primeira vez a liderança do ranking da WTA, atrás apenas da alemã Angelique Kerber (28 anos).

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