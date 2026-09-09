Trump diz que Putin quer chegar a acordo sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (9), que seu par russo, Vladimir Putin, quer chegar a um acordo para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

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"Putin quer chegar a um acordo e, se Volodimir Zelensky quiser chegar a um acordo, isso seria muito bom", disse Trump a jornalistas, referindo-se ao presidente da Ucrânia.

"Eu entendo de acordos, e estas são duas pessoas que estão cansadas de lutar", acrescentou Trump.

As declarações foram feitas um dia depois de o Kremlin informar que Putin e o presidente americano discutiram o conflito na Ucrânia durante uma conversa telefônica de uma hora, descrita como "extremamente franca" e construtiva.

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