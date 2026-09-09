Raphinha comanda goleada do Barça sobre Feyenoord na Champions

Imbatível no Campeonato Espanhol, o Barcelona iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da mesma forma, com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord nesta quarta-feira (9).

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Dois gols de Raphinha (3' e 59'), um de Karim Adeyemi (22'), um de Lamine Yamal (77') e um de Gabriel Jesus (85') deram a vitória ao time catalão, enquanto os holandeses só descontaram com o meia Sem Steijn (82').

O Barça não poderia começar de melhor maneira sua caminhada principal torneio continental de clubes, que conquistou pela última vez em 2015.

"Estivemos muito bem desde o início", disse em entrevista à Movistar+ Raphinha, eleito o melhor jogador da partida. "Começar assim nos dá muita confiança".

O Barcelona dominou do início ao fim, mesmo com o Feyenoord tentando pressionar a saída de bola.

Logo aos três minutos, Raphinha invadiu a área, limpou a marcação e bateu para superar o goleiro Tjark Ernst.

O brasileiro vive grande fase em sua nova função de referência ofensiva de um Barcelona que passou a janela de transferências buscando um centroavante até a chegada de Gabriel Jesus, que marcou seu primeiro gol com a camisa 'blaugrana'.

Raphinha voltou a balançar a rede no segundo tempo, aproveitando passe de Pedri para colocar 2 a 0 no placar e alcançar a marca de oito gols na temporada.

O Barcelona envolveu o Feyenoord com sua rápida troca de passes, chegando ao gol adversário com poucos toques na bola.

- Primeiro gol de Gabriel Jesus no Barça -

O alemão Karim Adeyemi avançou em direção à entrada da área e acertou o ângulo (22') para ampliar a vantagem.

O Feyenoord só conseguiu levar algum perigo em poucos contra-ataques ou aproveitando os raros erros defensivos do Barça, como no lance em que Gjivai Zechiël finalizou perto da trave (24').

Os holandeses aumentaram a intensidade depois do intervalo, mas a defesa bem posicionada do Barça conteve as tentativas de contragolpe.

O time de Roterdã teve que esperar até quase o fim da partida para marcar seu gol de honra, após uma falha defensiva do Barça que Steijn não desperdiçou.

Antes, Lamine Yamal já havia ampliado a vantagem dos donos da casa ao cobrar uma falta que passou pela barreira.

O Feyenoord passou os últimos 15 minutos tentando resistir às investidas do Barcelona, que fechou a conta com o primeiro gol de Gabriel Jesus com a camisa 'blaugrana'.

O brasileiro estava em campo havia apenas dois minutos, tendo entrado no lugar de Dani Olmo, quando desviou de cabeça uma bola cruzada na área por Lamine Yamal (85') para marcar o 5 a 1 definitivo.

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