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João Pedro e Estêvão retornam à Seleção Brasileira, renovada pós-Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2026 16:27

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Os retornos de João Pedro e Estêvão são o destaque da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Austrália e Índia, anunciada nesta quarta-feira (9) pelo técnico Carlo Ancelotti.

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João Pedro, de 24 anos, foi um dos jogadores sacrificados por Ancelotti para dar lugar a Neymar na Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.

O atacante vem tendo um bom início de temporada com o Chelsea no Campeonato Inglês.

Estêvão, por sua vez, era nome certo no Mundial, mas acabou não convocado devido a uma lesão.

Em sua primeira convocação após o torneio na América do Norte, Ancelotti incluiu vários nomes novos, como os coleiros Pedro Morisco e Otávio, o zagueiro Mauro Júnior e os meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Também foram chamados jogadores que disputaram a Copa do Mundo, entre eles os atacantes Vinícius Júnior e Raphinha, o volante Bruno Guimarães e os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos.

Entre as grandes ausências em relação ao Mundial estão Neymar, que anunciou sua aposentadoria da seleção, o meio-campista Casemiro e o goleiro Alisson.

O Brasil jogará contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro em Townsville e Brisbane, respectivamente, e depois enfrentará a Índia no dia 2 de outubro, em Calcutá.

- Lista de convocados:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit San Petersburgo/RUS), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING), Jair Cunha (Nottingham Forest/ING), Marquinhos (Paris Saint-Germain/FRA), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven/HOL), Vitor Reis (Manchester City/ING) e Wesley (Roma/ITA).

Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United/ING), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal/ING), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus/ITA) e Gabriel Bontempo (Santos).

Atacantes: Endrick e Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP), Estêvão e João Pedro (Chelsea/ING), Pedro e Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (Barcelona/ESP) e Rayan (Bournemouth/ING).

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