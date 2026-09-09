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Trump diz que guerra com o Irã acabará "imediatamente" após legislativas nos EUA

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AF
AFP
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Repórter
09/09/2026 15:53

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O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (9), acreditar que a guerra com o Irã terminará "imediatamente" depois que os Estados Unidos forem às urnas nas eleições legislativas de meio de mandato, em novembro.

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"Acredito que a guerra terminará imediatamente após as eleições" porque o Irã "já não consegue resistir mais", disse Trump a jornalistas.

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wd-jz/mar/mvv

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