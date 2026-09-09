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Avião de Zelensky quase foi atingido por drone a caminho de Oslo (premiê norueguês)

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/09/2026 15:17

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Um avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, da Moldávia para Oslo, para o funeral do rei Harald da Noruega, quase foi atingido por um drone, afirmou nesta quarta-feira (9) o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre. 

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"O voo dele quase foi atingido por um drone quando decolava da Moldávia. Essa é a realidade em que ele vive", disse Støre à emissora pública norueguesa NRK. 

Zelensky chegou a Oslo na noite de terça-feira.

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po/rh/aa

Tópicos relacionados:

acidente aviacao conflito noruega russia ucrania

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