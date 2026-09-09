Rubio chega ao Equador, fiel aliado dos EUA na guerra às drogas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, desembarcou nesta quarta-feira (9) na capital do Equador para se reunir com o presidente Daniel Noboa, um aliado fiel do presidente americano, Donald Trump, na guerra às drogas.

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Rubio chegou a Quito pela segunda vez desde que assumiu o cargo, uma escala em sua breve viagem a Equador, Colômbia e Peru para fortalecer as relações entre os Estados Unidos e seus aliados do sul.

Espera-se que ele aborde questões como a atualização das leis de extradição de traficantes, o reforço das operações militares contra os cartéis e a promoção de investimentos de empresas americanas com vínculos políticos, como Google, Palantir e SpaceX.

Rubio se reunirá com o presidente equatoriano, que exerce pressão militar contra as poderosas organizações criminosas que operam naquele país, um importante ponto de trânsito de cocaína para Estados Unidos, Europa e Ásia.

Noboa "enfrenta organizações criminosas que antes operavam como se fossem intocáveis. Mas não são", escreveu Rubio em um artigo de sua autoria, publicado na terça-feira em veículos de imprensa regionais.

Sua visita ocorre em um momento em que os dois países realizam operações militares conjuntas contra embarcações pesqueiras carregadas de combustível, supostamente abastecidas por narcotraficantes no Pacífico equatoriano.

Até o momento, agentes uniformizados afundaram seis embarcações em duas semanas, a última na terça-feira, em meio a denúncias de violações dos direitos humanos.

- Laços mais fortes -

Rubio se reuniu na terça-feira em Barranquilla com o recém-eleito presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, que se juntou ao bloco de aliados de Washington na região.

De la Espriella e Noboa adicionaram seus países ao Escudo das Américas, uma aliança antidrogas de nações americanas liderada por Trump.

Rubio disse a repórteres que há um intenso debate com o objetivo de fornecer à Colômbia equipamentos militares, treinamento especializado e informações de inteligência.

Washington não esconde seu desejo de conter a influência de China, Rússia e Irã na América Latina, uma prioridade estabelecida na estratégia de segurança nacional do diplomata de origem cubana.

Na quinta-feira, Rubio viajará para Lima para sua última parada, onde se encontrará com a nova presidente do Peru, Keiko Fujimori.

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