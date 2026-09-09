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AIEA leva questão nuclear do Irã ao Conselho de Segurança da ONU

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AFP
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Repórter
09/09/2026 14:29

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O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) votou, nesta quarta-feira (9), a favor de encaminhar a questão do Irã ao Conselho de Segurança da ONU pelo "descumprimento" de suas obrigações nucleares, em uma tentativa de aumentar a pressão sobre a República Islâmica, informaram à AFP duas fontes diplomáticas.

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A resolução apresentada pelos países ocidentais, à qual a AFP teve acesso, foi aprovada por 23 votos a favor, três contra e oito abstenções e expressa "profunda preocupação" com o persistente descumprimento das obrigações por parte do Irã.

Rússia, China e Níger votaram contra a resolução.

A AIEA não tem acesso a instalações nucleares importantes do Irã desde que Israel, com o apoio dos Estados Unidos, lançou ataques contra instalações nucleares iranianas em junho de 2025.

Algumas dessas instalações também foram atingidas durante a guerra mais recente, iniciada em 28 de fevereiro, e a AIEA reivindicou em diversas ocasiões acesso aos locais.

É a primeira vez em 20 anos que a questão do Irã é encaminhada ao Conselho de Segurança por descumprimento de suas obrigações relativas às declarações sobre seu programa nuclear, segundo uma fonte próxima à AIEA.

Para Ali Vaez, do centro de estudos International Crisis Group (ICG), porém, "é um exercício inútil. Provavelmente, Rússia e China vão garantir que a pressão ocidental esbarre em um muro no Conselho de Segurança".

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str-jza/pc/jvb/lm/aa

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