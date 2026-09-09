Explosão ouvida no Estreito do Ormuz, perto do sul do Irã

A televisão estatal do Irã informou, nesta quarta-feira (9), que uma explosão vinda do estratégico Estreito de Ormuz foi ouvida no sul do país.

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"Há poucos minutos, ouviu-se uma explosão vinda do Estreito de Ormuz. A natureza do incidente ou sua origem ainda não foram anunciadas", disse a emissora estatal.

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