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Explosão ouvida no Estreito do Ormuz, perto do sul do Irã

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AFP
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Repórter
09/09/2026 14:14

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A televisão estatal do Irã informou, nesta quarta-feira (9), que uma explosão vinda do estratégico Estreito de Ormuz foi ouvida no sul do país.

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"Há poucos minutos, ouviu-se uma explosão vinda do Estreito de Ormuz. A natureza do incidente ou sua origem ainda não foram anunciadas", disse a emissora estatal.

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pdm/jsa/aa

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