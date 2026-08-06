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Alemanha anuncia detenção de ucraniano acusado de espionagem

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Repórter
06/08/2026 06:57

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A polícia alemã anunciou nesta quinta-feira (6) a detenção de um ucraniano suspeito de espionar uma empresa de armamentos na Baviera com fins de sabotagem para um serviço de inteligência estrangeiro.

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"Há fortes suspeitas" de que o suspeito, de 33 anos, tenha feito "fotos" do local de armamentos em junho "para preparar atos de sabotagem", afirma o comunicado conjunto do Ministério Público de Munique e da polícia do estado da Turíngia (centro), onde ele foi detido no domingo.

Como "agente de baixo escalão", o homem teria transmitido as imagens a quem encomendou o trabalho, atuando em nome dos serviços de inteligência de uma potência estrangeira, afirmaram as autoridades, sem citar o país.

O suspeito está em prisão preventiva.

A investigação é comandada por um novo centro nacional responsável por coordenar a defesa contra "ataques híbridos".

A Alemanha está em alerta diante do aumento das operações de desestabilização, sabotagem e espionagem em seu território, a maioria atribuída à Rússia.

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kas/pca/erl/hgs/fp

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