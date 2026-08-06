Trump nega escassez de munições e ameaça quem sugere o contrário

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (6) que os Estados Unidos contam com um amplo estoque de munições e ameaçou com penas de prisão aqueles que sugerem o contrário, em um momento de frustração com a guerra contra o Irã.

O mandatário republicano atacou em sua plataforma Truth Social as notícias publicadas pela imprensa sobre a queda no estoque de armas. Ele afirmou que os Estados Unidos têm "quantidades maciças de 'munições', especialmente de certos tipos", sem revelar mais detalhes.

"Além disso, grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas aos Estados Unidos conforme o necessário. As empresas de defesa estão construindo o maior número de instalações e fábricas na história do nosso país", acrescentou.

O jornal Washington Post informou que Trump exigiu resposta sobre a escassez de munições ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na sexta-feira da semana passada, quando eles participaram de uma reunião de gabinete em Camp David.

Trump disse a Hegseth que acreditava que o problema das munições "já tinha sido resolvido", segundo o Post, que citou duas fontes não identificadas que têm conhecimento da conversa.

O presidente criticou as reportagens da imprensa. Ele afirmou que "os 'vazadores' das declarações traiçoeiras estão sendo caçados" e que "serão solicitadas penas de prisão de longa duração!".

A CNN também informou que a escassez de mísseis guiados de longo alcance e interceptadores de defesa aérea afetou a estratégia de Trump no conflito com o Irã, pois as forças militares americanas "praticamente esgotaram 80%" de suas reservas de interceptadores THAAD.

Segundo o Washington Post, a escassez levou Trump a cancelar novos ataques contra o Irã,.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, classificou a cobertura sobre a conversa com Hegseth de "FAKE NEWS!".

"Eu estava em Camp David com o presidente Trump e o secretário Hegseth. Isso literalmente nunca aconteceu", escreveu no X.

O principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse que as reportagens sobre a discussão de Trump com Hegseth e sobre a escassez de armas eram "fictícias".

O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou qualquer negociação em curso com os Estados Unidos, apesar de Trump ter afirmado que Teerã está muito interessado em um acordo.

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