Bombardeios russos no nordeste da Ucrânia deixam três mortos

Três pessoas morreram em bombardeios noturnos russos em Balaklia, uma localidade da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (6) o chefe da administração militar da cidade, Vitalii Karabanov.

Um primeiro ataque atingiu "uma casa particular", escreveu Karabanov na plataforma de mensagens Telegram. "Infelizmente, uma mulher morreu (...) um incêndio começou no local do impacto e as equipes de resgate estão removendo os escombros", acrescentou.

Um segundo bombardeio matou duas pessoas, um homem e uma mulher, perto de outra residência privada, segundo Karabanov.

Mais de quatro anos após o início da invasão da Ucrânia por parte da Rússia em 2022, os ataques se intensificaram nos dois lados da frente de batalha, o que provoca um número cada vez maior de vítimas civis.

A Ucrânia intensificou os ataques contra a Rússia e os territórios ocupados por Moscou, em particular contra instalações da gigante local do comércio eletrônico Wildberries e contra infraestruturas do setor de energia.

Nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa russo anunciou que seus sistemas de defesa "interceptaram e derrubaram" 605 drones ucranianos sobre quase 20 regiões e sobre a península anexada da Crimeia durante a noite.

O comunicado afirma que os aparelhos se dirigiam, entre outros lugares, à região de Tver, onde um centro logístico da Wildberries sofreu "danos leves", segundo as autoridades locais.

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