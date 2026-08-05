Kast anuncia pacote de reformas legislativas contra crime organizado no Chile
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O presidente do Chile, José Antonio Kast, anunciou nesta quarta-feira (5), em uma mensagem ao país, que impulsionará um pacote de reformas no Congresso para combater o crime organizado, uma de suas principais promessas de campanha.
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“São mais de 30 projetos, alguns já em tramitação no Congresso (...) e outros que apresentaremos nos próximos dias, que vão mudar a forma como enfrentamos o crime organizado no Chile”, afirmou Kast em pronunciamento transmitido pela televisão.
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